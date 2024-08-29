Gaziantep'te kına gecesini basıp damadı darbettiler Şahinbey'de kına gecesinde kuzenine 'telefonu bırak hala gel' diyen damat Yemliha Toprak'ın, kuzeni Mehmet O. ve çalışanları tarafından demir sopalarda darp edildiği anlar güvenlik kameralarına yansıdı.

DHA

Gaziantep'te düzenlenen kına gecesi eğlencesi, damat ve kuzeni arasında yaşanan tartışma sonrası kabusa döndü.

Şahinbey ilçesinin Yamaçtepe Mahallesi’ndeki bir düğün salonunda düzenlenen Yemliha Toprak ve Ayşenur Kızıltoprak‘ın kına gecesinde damat ve kuzeni Mehmet O. arasında tartışma çıktı.

DAMADA SANDALYEYLE VURDU

Damadın, kuzenin ‘telefonu bırak halaya gel’ demesi nedeniyle yaşandığı öğrenilen tartışma kısa sürede büyüdü.

Tartışmanın kısa sürede büyümesi üzerine Mehmet O., damada sandalye ile vurdu.

Davetlilerin araya girmesi ile kavga son buldu. Mehmet O., ise davetliler tarafından düğün salonundan gönderildi.

20 KİŞİ DEMİR SOPALARLA DAMADA SALDIRDI

Daha sonra Mehmet O., çalışanlarını toplayarak çekicilerle düğün salonunu bastı.

Ellerinde demir sopalarla salona giren grup halay çektiği sırada Yemliha Kızıltoprak’ı öldüresiye dövdü.

Kafasına ve vücudunun çeşitli bölgelerine darbeler alan damat ağır şekilde yaralandı.

DAMAT YOĞUN BAKIMA ALINDI

İhbar üzerine olay yerine çok sayıda sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi.

Sağlık görevlileri ağır yaralanan Yemliha Kızıltoprak’ı ilk müdahalenin ardından hastaneye kaldırdı.

Hastaneye kaldırılan damadın başına aldığı darbeler sonucu yoğun bakımda yaşam mücadelesi verdiği öğrenildi.

OLAY ANI KAMERADA

Olay anı ise anbean güvenlik kamerasına yansıdı. Görüntülerde çekici ve otomobillerle düğün salonuna gelen gurubun ellerinde demir sopalarla salona girip halayda eğlenen damada saldırdığı görüldü.

"HALAYA GEL DİYİNCE ÖLDÜRESİYE DÖVÜLDÜ"

Damat Yemliha Kızıltoprak’ın babası Ahmet Kızıltoprak, en mutlu günlerinin zehir olduğunu söyledi.

Oğlunun kuzenine ’telefonu bırak halaya’ gel demesi üzerine tartışma çıktığını dile getiren ve ardından 20 kişinin sopalarla oğlunu öldüresiye dövdüklerini belirten Ahmet Kızıltoprak, oğlunun yoğun bakımda 3 gündür tedavi gördüğünü belirtti.

"KUZENİ OĞLUMA KÜFÜR ETMİŞ"

Kızıltoprak, “26 Ağustos günü oğlum Yemliha Kızıltoprak’ın kınası vardı. Saat 22.30 sıralarında yeğenim Mehmet ile tartışmışlar. Oğlum kuzenine halaya kalk demiş o da gelmek istemeyince ufak bir tartışma olmuş aralarında.

Yeğenim de oğluma küfür edince damat sandalyeyle kendisine vurmak istemiş. Küçük bir gerginlik oldu ve biz yatıştırdık evlerine gittiler. Daha sonra ne kadar iş yerlerindeki şoförler varsa çevresi varsa toplayıp gelmişler.

"AKRABA EN MUTLU GÜNÜMÜZDE BUNU YAPAR MI"

Biz geleceklerini tahmin etmiyordum. Yeğenim bana bunu yapmaz diyordum. Düğüne gelip saldırdılar. Oğlumu da bu hale getirdiler. Oğlum yoğun bakımda yatıyor. Hayati tehlikesi bulunuyor. En mutlu günümüzü bir akraba bunu yapar mı?

Bu ne merhametsizlik. Saldıran en az 20 kişi vardı. Şu anda 8 kişi gözaltına alındı. Kamera görüntülerinde hepsi mevcut. Bu canilerin cezası verilmeli. Bugün buna bir akrabasına yapan başkalarına ne yapmaz. Ufacık bir meseleden insan dayısına bunu yapar mı?

"PSİKOLOJİMİZ BOZULDU"

Devletimizden beklentim en ağır cezayla cezalandırılmaları. Benim oğlum sağlık memuru. Nişanlısı da kendisi gibi sağlıkçı. Bu çocukların ve bizlerin psikolojisi bozuldu. 3 gündür evimize gidemiyoruz çocuğumuzun iyi olmasını bekliyoruz” diye konuştu.

Öte yandan olayla ilgili 8 kişinin gözaltına alındığı öğrenildi.

Haber Kaynağı: Demirören Haber Ajansı (DHA)