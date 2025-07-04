Giresun'da ağabeyinin tabancayla ateş ettiği 7 yaşındaki kız ağır yaralandı

Giresun merkeze bağlı Sayca köyünde 15 yaşındaki M.T.'nin elindeki tabancanın kazara ateş alması sonucu 7 yaşındaki kız kardeşi M.T. yaralandı.
İhbar üzerine olay yerine jandarma ve sağlık ekipleri sevk edildi.
TRABZON'A SEVK EDİLDİ
Giresun Prof. Dr. İlhan Özdemir Devlet Hastanesi'ne kaldırılan kız çocuğu buradaki müdahalenin ardından Trabzon'daki Karadeniz Teknik Üniversitesi Farabi Hastanesi'ne sevk edildi.
Ağabey M.T.'nin ifade işlemlerinin devam ettiği öğrenildi.
Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.