Giresun'da dolmuş şoförlerinin silahlıa kavgası: 1 ölü 1 yaralı

İHA

Giresun'un Çaykara Mahallesi'nde, dolmuş şoförleri M.Ç. ve F.D. arasında henüz belirlenemeyen bir nedenle başlayan tartışma kısa sürede kavgaya dönüştü. Gerginliğin tırmanmasıyla M.Ç., yanındaki tabancayı çıkararak F.D.'ye ateş etti. Bu sırada kavgayı ayırmaya çalışan 41 yaşındaki Şevki Özdemir, kurşunların hedefi olarak ağır yaralandı.

YARALILARDAN BİRİ KURTARILAMADI

Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine hızla polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Yaralılar, 112 Acil Servis ekiplerince Giresun Üniversitesi Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı. Ancak durumu ağır olan Şevki Özdemir, doktorların tüm çabalarına rağmen yaşamını yitirdi.

Polis ekipleri saldırgan M.Ç.'yi gözaltına alırken, olayla ilgili geniş çaplı soruşturma başlatıldı.