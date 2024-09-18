Giresun'da gerçeğini aratmayan trafik kazası tatbikatı Dereli ilçesinde, trafik kazalarına karşı farkındalığı artırmak ve acil durum ekiplerinin yetkinliğini pekiştirmek amacıyla başarılı bir tatbikat gerçekleştirildi.

Bu videoyu izlemek için lütfen JavaScript'i etkinleştirin

İHA

AFAD, UMKE, itfaiye, İHH, MEM AKUB, Çotanak Off Road, polis ve sağlık ekiplerinin katılımıyla gerçekleştirilen tatbikat, gerçek bir olay gibi etkileyici anlar yaşattı.

Senaryo doğrultusunda, Dereli yolu üzerinde meydana gelen zincirleme trafik kazasında bir araç, Aksu Deresi'ne düştü. Araç içindeki bazı kişilerin ağır yaralanıp otomobilde sıkışmaları ve bazı yaralıların dereye düşüp kaybolmaları sonucu, olay yerine sağlık ve arama kurtarma ekipleri yönlendirildi.

GERÇEK BİR ACİL DURUM SENARYOSU İŞLENDİ

Polis ekipleri, kazanın etkili bir şekilde müdahale edilebilmesi için yolu trafiğe kapattı. Sağlık personeli, yaralılara olay yerinde ilk müdahaleyi yaptıktan sonra hastaneye sevk etti. Tatbikat, gerçek bir acil durum senaryosunu başarıyla yansıttı. Derede kaybolan vatandaşlar için arama çalışmaları yürütüldü.

Hastaneye kaldırılan yaralılar, hastane bahçesinde kurulan triyaj çadırında tedavi altına alındı. Senaryo gereği, hastanede olay çıkartan bazı yaralı yakınlarına güvenlik görevlileri müdahalede bulundu.

94 KİŞİYLE TATBİKAT

Giresun AFAD Şube Müdür Vekili Yücel Hendekçi yaptığı açıklamada,

AFAD'ın koordinesinde akreditasyonlu Sivil Toplum Kuruluşlarının ortak kabiliyetini artırmak amacıyla Hastane Afet Planı kapsamında 94 kişilik bir ekiple yapılan bir tatbikattı. Senaryo gereği zincirleme bir trafik kazasında 19 kişi yaralandı 4 kişi ise dereye fırlayarak kayboldu. Biz de bu tür durumlara karşı hazırlıklı olmak istiyoruz. İlimizde meydana gelen tüm sıkışmalı trafik kazalarına müdahale edilmekteyiz.

dedi.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı (İHA)