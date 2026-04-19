Adalet Bakanı Gürlek: 500 milyon liralık kokain ele geçirildi

Yurt genelinde uyuşturucuyla mücadele sürüyor..

Panama’dan hareket ettiği belirlenen bir gemide uyuşturucu madde bulunduğuna dair istihbari bilgiler üzerine İstanbul MİT Bölge Başkanlığı ve jandarma birimleri harekete geçti.

106 KİLO KOKAİN ELE GEÇİRİLDİ

Söz konusu gemi, Türkiye karasularına giriş yaptıktan sonra Kocaeli açıklarında, İstanbul istikametine seyir halindeyken sahil güvenlik unsurları tarafından durduruldu.

Sahil güvenlik botları refakatinde Ambarlı Limanı’na çekilen gemide, dedektör köpeklerin de katılımıyla kapsamlı arama yapıldı.

Konteynerler içerisinde gizlenmiş halde bulunan 106 kilo kokain ele geçirildi. Uyuşturucu madde güvenlik güçlerince imha edilmek üzere muhafaza altına alındı.

"ZEHİR TACİRLERİNE GEÇİT YOK"

Bakan Gürlek, NSosyal hesabından "Zehir tacirlerine geçit yok" başlığıyla yaptığı paylaşımda, Bakırköy Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde, İstanbul İl Jandarma Komutanlığı, Sahil Güvenlik Komutanlığı ve MİT Başkanlığının etkin işbirliğiyle, uluslararası uyuşturucu ticaretine büyük bir darbe vurulduğunu belirtti.

"PİYASA DEĞERİ YAKLAŞIK 500 MİLYON LİRA"

Bakan Gürlek sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda şu ifadeleri kullandı:

"Bakırköy Cumhuriyet Başsavcılığımız koordinesinde; İstanbul İl Jandarma Komutanlığımız, Sahil Güvenlik Komutanlığımız ve MİT Başkanlığımızın etkin iş birliğiyle, uluslararası uyuşturucu ticaretine büyük bir darbe vurulmuştur. Panama bandıralı bir gemide ele geçirilen, piyasa değeri yaklaşık 500 milyon lira olan 106 kg kokain, devletimizin güçlü koordinasyonu sayesinde düzenlenen başarılı operasyonla sokaklarımıza ulaşamadan engellenmiştir. Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan’ın güçlü iradesiyle ortaya koyduğu, 'Zehir Tacirlerine Karşı Sıfır Tolerans' ilkemiz doğrultusunda; sokaklarımızı bu illetten temizlemeye, baronların kökünü kazımaya kararlıyız. Bu başarılı operasyonda emeği geçen Bakırköy Cumhuriyet Başsavcılığımıza, İstanbul İl Jandarma Komutanlığımıza, Sahil Güvenlik Komutanlığımıza, MİT Başkanlığımıza ve tüm kamu görevlilerimize teşekkür ediyorum. Zehir tacirlerine dünyayı dar edeceğiz"

ADLİ SÜREÇ TİTİZLİKLE YÜRÜTÜLÜYOR

Uluslararası uyuşturucu imal ve ticaretiyle mücadele kapsamında gerçekleştirilen operasyonun ardından, Bakırköy Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından başlatılan adli soruşturmanın çok yönlü ve titizlikle sürdürüldüğü bildirildi.

Ele geçirilen uyuşturucunun miktarı ve piyasa değeri, son dönemde deniz yoluyla yapılan kaçakçılığa vurulan en büyük darbelerden biri olarak kayıtlara geçti.