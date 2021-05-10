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- Giresun'da Süper Lig kutlamasında kan aktı
Giresun'da Süper Lig kutlamasında kan aktı
Türkiye 1. Ligi'ni 2. sırada bitirerek 44 yıl aradan sonra Süper Lig'e çıkan Giresunspor'da büyük sevinç yaşanırken, kutlama için havaya rastgele açılan ateş sonucu bir kadın yaralandı.
- İHA
- 10.05.2021 - 07:12
- Güncelleme : 10.05.2021 - 09:09
Giresunspor, ligin son haftasında Tuzlaspor'u deplasmanda 2-1 mağlup ederek Süper Lig'e yükseldi.
Yeşil-beyazlı taraftarlar sevinçlerini evlerinde yaşarken, Giresun'un Eynesil ilçesi Ören Beldesi Belen Mahallesi’nde kutlamalar sırasında istenmeyen bir olay yaşandı.
Giresunspor'un şampiyonluğu sonrası havaya rastgele açılan ateş sonucu yorgun mermi, evinde yatmakta olan Hanım Boz adlı kadının bacağına saplandı.
HASTANEYE KALDIRILDI
Ailesi tarafından yetkililere hemen haber verilirken, sağlık ekiplerince önce Eynesil Devlet Hastanesi’ne kaldırılan Hanım Boz, gerekli tetkikler için Görele Devlet Hastanesi’ne kaldırıldı.
Olayla ilgili jandarma ekipleri inceleme başlattı.