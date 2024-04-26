Şanlıurfa’da fuhuş operasyonu: 9 gözaltı
DHA

Şanlıurfa İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü Ahlak Büro Amirliği ekipleri, kentte bazı kadınlara zorla tutuldukları evlerde fuhuş yaptırıldığı bilgisi üzerine çalışma başlattı.

Ekipler, yaptığı çalışma sonunda kent merkezindeki 6 adrese eş zamanlı operasyon düzenledi.

11 kadın kurtarıldı

Operasyonda, fuhşa zorlanan yabancı uyruklu 11 kadın kurtarıldı.

9 şüpheli gözaltına alındı

Operasyonda ayrıca kadınları fuhuş yapmaya zorladığı iddia edilen 3'ü kadın, 9 şüpheli gözaltına alındı.

Şüpheliler, emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi.

Haber Kaynağı: Demirören Haber Ajansı (DHA)