Giresun’da yeni koronavirüs tedbirleri alındı

İl bazında haftalık vaka sayılarına göre Giresun’un en yüksek 4. il olması nedeniyle, Giresun İli Umumi Hıfzıssıhha Kurulu tarafından yeni tedbirler alındı.

Giresun Valisi Enver Ünlü başkanlığında toplanan Giresun İli Umumi Hıfzıssıhha Kurulu, Sağlık Bakanlığı tarafından açıklanan haftalık vaka sayılarına göre 8-14 Şubat tarihleri arasında Giresun’un vaka sayılarının en yüksek seyrettiği 4. il olması nedeniyle yeni tedbirler almaya karar verdi.

EV ZİYARETLERİNE İZİN YOK

Alınan yeni tedbirler kapsamında, il genelinde tüm köy ve mahallelerde düğün, nişan, kına, mevlit ve taziye gibi toplu etkinliklerin kontrol altına alınmasına karar verildi. Ev içi bulaşın önüne geçilmesi amacıyla ziyaret ve gün gibi faaliyetlere izin verilmemesine karar verildi.

ESNEKLİK GÖSTERİLMEYECEK

İl genelinde denetim ekipleri tarafından yapılan denetimlerin artırılmasına ve gerekli durumlarda cezai işlemlerin esneklik gösterilmeden uygulanmasına karar verildi.

CENAZE ANONSLARINA ARA

Cenaze törenlerinin belirlenen kurallara uygun yapılması ve belediyeler tarafından yapılan cenaze anonslarına ikinci bir karara kadar ara verilmesi, pandemi konusunda bilinçlendirme anonsları yapılması kararlaştırıldı.

KÖYLERE VE YAYLALARA ÇIKIŞA İZİN YOK

Mevsim koşulları gereği kar yağışı olduğu için tarımsal faaliyetlerin bulunmadığı gerekçesiyle çiftçi kayıt belgesi olan vatandaşların hayvancılık yapanları hariç çiftçilik faaliyeti için köy ve yaylalara çıkmalarına izin verilmemesi kararı alındı.

SUİSTİMAL EDENE CEZA

Belediyeler tarafından reklam panolarına ev içi bulaşın engellenmesi için afişler asılmasına, kolluk kuvvetlerimizce özellikle kısıtlama saatlerinde kontrol noktalarında daha sıkı tedbirler alınarak muafiyete neden olan durum kapsamında ikametlerinden çıkan vatandaşlarımızın muafiyet nedenine dair zaman ve güzergâh ile sınırlı kalıp kalmadıkları kontrol edilerek muafiyet durumunu suiistimal edenlere gerekli cezai müeyyide uygulanmasına karar verildi.

GAZİ CADDESİ'NDE HES KODU

Ayrıca yapılan açıklamada, apartman yöneticileri vasıtasıyla apartman, site gibi yerlerin ortak kullanım alanlarının toplu bir şekilde kullanılmasının engellenmesine yönelik alınan kararın yanı sıra, Gazi Caddesi kuzey ve güney giriş noktalarına bariyerle kontrol noktası konulmasına ve HES kodu sorgulaması yapılmasına karar verildiği belirtildi.