Bu videoyu izlemek için lütfen JavaScript'i etkinleştirin

İHA

Gümüşhane ile Tirebolu arasındaki karayolunda, vatandaşların dün dağ yamacında fark ettikleri yarıklar üzerine yaptıkları ihbar bugün gerçeğe dönüştü. Karaçukur Mahallesi İncirli Mevkii'nde saat 16.00 civarında meydana gelen heyelan, karayolunu tamamen ulaşıma kapattı.

HEYELAN ANI GÖRÜNTÜLENDİ

Heyelan öncesinde bölgede inceleme yapan jandarma ekipleri, olası risk nedeniyle trafik akışını kontrollü bir şekilde yönlendirirken, kayan toprak kütlesi yola ulaşmadan önce araçların geçmemesi olası bir facianın önüne geçti. O anlar, çevredeki vatandaşlar tarafından farklı açılardan cep telefonlarıyla kaydedildi.

YOL TRAFİĞE KAPATILDI

Yamaçtan koparak aşağıya sürüklenen toprak ve kaya kütlelerinin ardından bölgeden çamurlu akıntıların sürdüğü gözlemlendi. Yeni bir heyelan riski taşıdığı değerlendirilen bölgede, Jandarma ve Karayolları ekipleri güvenlik gerekçesiyle yolu her iki yönden trafiğe kapattı.

Yetkililer, sürücüleri alternatif güzergahları kullanmaları konusunda uyardı. Bölgedeki risk devam ederken, ekiplerin inceleme ve temizlik çalışmaları sürüyor.