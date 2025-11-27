Gümüşhane'de haber alınamayan yaşlı adam camide ölü bulundu

Gümüşhane merkeze bağlı Çamlıköy'de yalnız yaşadığı ifade edilen 78 yaşındaki Mevlüt Özkan'dan önceki gün akşam saatlerinden beri haber alamayan komşuları arama çalışması başlattı ancak sonuç alamadı.
Ertesi gün öğle saatlerinde köydeki caminin şadırvan bölümünde Özkan'ı yerde hareketsiz halde fark eden vatandaşlar durumu sağlık ekiplerine bildirdi.
ÖLDÜĞÜ BELİRLENDİ
İhbar üzerine köye gelen sağlık ekipleri Özkan'ın hayatını kaybettiğini tespit etti.
Kalp hastalığı olduğu bilinen Özkan'ın cenazesinin otopsi sonrası Çamlıköy'de defnedileceği belirtildi.