İHA
Gümüşhane'nin Kelkit ilçesinde yaşayan Havva Fidan’ı ziyarete gelen kızı M.F., annesinin evde olmadığını fark etti.
Annesinin gelmesini bekleyen M.F., bir süre sonra durumu polis ekiplerine bildirerek kayıp başvurusunda bulundu.
CESEDİ DEREDE BULUNDU
İhbar üzerine harekete geçen ekipler, Kelkit Deresi’nde yaşlı kadını hareketsiz halde buldu.
Olay yerine sevk edilen sağlık ekiplerinin yaptığı kontrolde, 83 yaşındaki Havva Fidan’ın hayatını kaybettiği tespit edildi.
CENAZESİ OTOPSİYE GÖNDERİLDİ
Fidan’ın cenazesi, kesin ölüm nedeninin belirlenmesi için otopsi yapılmak üzere hastane morguna kaldırıldı.
Olayla ilgili polis ekiplerinin başlattığı soruşturma devam ediyor.
Kaynak: İhlas Haber Ajansı (İHA)
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