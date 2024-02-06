Gümüşhane'de kuyruğu ve kulakları kesilen kedi boş araziye atıldı Gümüşhane'de kuyruğu ve kulakları kesilmiş vaziyette boş bir arazide ölü bulunan sokak kedis hayvanseverlerin tepkisini çekti.

İHA

Gümüşhane'nin Kelkit ilçesi Cumhuriyet Mahallesi'nde yürümekte olan bir vatandaş boş arazide hareketsiz şekilde yatan kediyi gördü.

Hayvanın yanına giden vatandaş, kedinin kuyruğunun ve kulaklarının kesilmiş vaziyette olduğunu fark etti.

O anları cep telefonuyla kaydeden vatandaş görüntüleri sosyal medya hesaplarından paylaşırken hayvanseverler duruma tepki gösterdi.

İlk kez olmuyor

Geçen yıllarda yine ilçede kuyrukları ve patileri kesilmiş vaziyette görüntülenen sokak kedileri tepkilere neden olurken sokak kedisinin nasıl öldüğünün ortaya çıkarılması için çalışma başlatılmıştı.

Haber Kaynağı: İhlas Haber Ajansı (İHA)