Gümüşhane'de otomobil uçuruma yuvarlandı, kaza gün ağarınca ortaya çıktı

Kürtün ilçesinde kontrolden çıkan otomobil, 150 metrelik uçuruma yuvarlandı. Kaza gün ağarınca fark edilirken, ağır yaralı sürücünün tedavisi sürüyor.

Yayınlama Tarihi: 26.11.2025 19:43
  • Gümüşhane Kürtün'de kontrolden çıkan otomobil 150 metrelik uçuruma yuvarlandı.
  • Kaza sabah fark edilince ağır yaralı sürücü hastaneye kaldırıldı.
  • Sürücü Mürsel Y.'nin durumu ciddiyetini koruyor.

Gümüşhane'nin Kürtün ilçesindeki kazada faciadan dönüldü. 

Camiyanı Mahallesi'nde gece yarısı eve gitmek üzere otomobiliyle yola çıkan Mürsel Y., henüz bilinmeyen bir nedenle aracının kontrolünü kaybetti.

UÇURUMDAN YUVARLANDI

Yoldan çıkarak 150 metrelik uçurumdan yuvarlanan aracı sabah saatlerinde vatandaşlar fark ederken, ihbar üzerine olay yerine sağlık ve güvenlik güçleri sevk edildi.

SÜRÜCÜ AĞIR YARALANDI

112 Acil Sağlık ekipleri tarafından ilk müdahalesi yapılan ağır yaralı sürücü Mürsel Y, Kürtün Devlet Hastanesine ardından Gümüşhane Devlet Hastanesine sevk edildi.

Vücudunda ve kafatasında kırıklar ve iç kanaması olduğu belirlenen Mürsel Y, yoğun bakım servisinde tedavi altına alınırken, durumunun ciddiyetini koruduğu öğrenildi.

