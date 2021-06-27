Güngören'de kafa attığı kişiyi silahla kovaladı

Poliste 30 ayrı suç kaydı bulunan ve tanımadığı Halil Ekin'i sokak ortasında darbedip daha sonra da silahla kovalayan Ramazan Yiğit'in o anları kameraya yansıdı.

İstanbul'un Güngören ilçesine bağlı Sanayi Mahallesi'nde Ramazan Yiğit isimli bir şahıs, tanımadığı halde yanına çağırdığı Halil Ekin'e bir anda kafa atıp, silahla kovalamaya başladı.

İŞ YERİNE SIĞINDI

Halil Ekin, çalıştığı iş yerine kendini atarak saldırıdan kurtulurken, şüpheli Ramazan Yiğit, içinde başka kişilerin de bulunduğu otomobille olay yerinden uzaklaştı.

SALDIRGAN BAĞCILAR'DA YAKALANDI

Olay sonrası polis merkezine giden Ekin, silahlı saldırgandan şikayetçi oldu. Güngören Asayiş Büro Amirliği ekipleri olayla ilgili çalışma başlattı. Ekipler, inceledikleri güvenlik kameralarından yola çıkarak kimliğini belirledikleri Ramazan Yiğit'i Bağcılar'da gözaltına aldı.

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30 SUÇ KAYDI ÇIKTI

Polis merkezine götürülen Yiğit'in daha önceden de 30 ayrı suçtan kaydı bulunduğu anlaşıldı. Adliyeye sevk edilen Yiğit, adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

"'BAKAR MISIN' DEYİP KAFA ATTI"

Başına gelen olayı anlatan Ekin, "Çarşamba akşamı akşam saatlerinde aşağı indik. Tanımadığım 4 kişi vardı arabada. İlk defa gördüğüm kişilerden biri, 'Bakar mısın' dedi ve sonra bana kafa attı. Sonra bana silah çekti. Ben koşmaya başladım binanın içine girdim. Onlar da arabaya binip gittiler. Sebebini bilmiyorum, tanımıyoruz, ilk defa gördüğümüz kişiler. Şikayetçi oldum darp raporu aldım. Kaşımdan yara aldım." dedi.