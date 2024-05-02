110 kişiden 2’si bulabildi! Sadece dahiler gizli kediyi 9 saniyede tespit edebilir Eğer gözlerinizin keskinliğine güveniyorsanız, işte size bir meydan okuma! Bu bulmacada gizli bir kedi sizi bekliyor. Sadece dahiler gizli kediyi 9 saniyede görebiliyor.

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Optik illüzyonlar bir resim içindeki gizli bir öğeyi belirli bir süre içinde bulma fikrine dayanır.

Bu aktivite konsantrasyonu artırmak, dikkati ve konsantrasyonu arttırmak için faydalıdır.

Bu bulmacalar hem çocuklar hem de yetişkinler arasında popülerdir ve ayrıntılara dikkat etme ve görsel algı gibi bilişsel becerileri geliştirmenin eğlenceli bir yolu olarak kullanılır.

Bu bulmacada size bir resim sunulacak ve önünüzdeki zorluk gizli öğeyi tespit etmek olacak.

Detaylara olan dikkatinizi test etmeye hazır mısınız?

Yukarıda paylaşılan görselde bir dalın üzerine tünemiş bir papağan görülmektedir.

Aynı zamanda resimde gizlenmiş bir kedi var.

Göreviniz 9 saniyede bu kediyi bulmak.

Resmin detaylarına dikkat edin, resimde saklanan kediyi fark edebilirsiniz.

Mükemmel gözlem becerisine sahip kişiler kediyi fark edeceklerdir.

Kediyi hala bulamadıysanız, aşağıdaki cevaba göz atın: