Hakkari'de 17 yaşındaki genç trafik kazasında öldü

DHA

Hakkari'nin Yüksekova ilçesinde feci bir trafik kazası meydana geldi...

Vezirli Mahallesi yakınlarında seyreden bir otomobil sürücüsü bilinmeyen bir nedenle direksiyon hakmiyetini kaybetti.

Kontrolden çıkan otomobil, elektrik direğine çarparak takla attı.

17 YAŞINDAKİ GENÇ ÖLDÜ

Kazada araçta bulunan 17 yaşındaki Arda Kameri, hayatını kaybetti.

Araçta bulunan üç kişi ise yaralandı.

SORUŞTURMA BAŞLATILDI

Kazanın ardından bölgeye sağlık, itfaiye ve jandarma ekipleri sevk edildi.

Kazada yaralanan Ahmet Serdar (21), Özcan Temelli (17) ve Devran Kameri (21), ilk müdahalelerinin ardından Yüksekova Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.

Kaza ile soruşturma başlatıldı.