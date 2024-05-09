Hakkari'de dev kayalar yola düştü: 1 araç kayaların arasında kaldı

Hakkari'de felaketin eşiğinden dönülen olay...
Çukurova ilçesinde saat 21.00 sıralarında Hakkari'den 15 kilometre mesafede bulunan Hakkari-Çukurca karayolu üzerinde bulunan Vali Erdoğan Gürbüz çeşmesi üzerindeki dev kayalar yola indi.
Bir araç kayaların arasında kaldı
Kayaların geldiğini gören sürücüler canlarını zor kurtardı.
Bir araç ise kayaların arasında kalırken kapısı açık görünen aracın içinde sürücünün olup olmadığı araştırılıyor.
Araçlar yolda mahsur kaldı
Yolda mahsur kalan vatandaşların ihbarı üzerine bölgeye jandarma, AFAD, itfaiye, sağlık ve karayolları ekipleri sevk edildi.
Dev kayaların düştüğü Hakkari-Çukurca karayolunun her iki yakasında araçlar yolda mahsur kaldı.
Güvenlik önlemleri alındı
Olay yerine gelen ekipler, bölgeden güvenlik önlemi amacıyla yolu trafiğe kapatırken kayaların kaldırılması için ekipler harekete geçti.Haber Kaynağı: İhlas Haber Ajansı (İHA)
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