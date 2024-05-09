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Hakkari'de dev kayalar yola düştü: 1 araç kayaların arasında kaldı

Hakkari'de dev kayalar yola düştü: 1 araç kayaların arasında kaldı Kayaların yola düşmesiyle birlikte araçlar karayolunun her iki yakasında da mahsur kalırken, bir aracın kayalar arasında kaldığı öğrenildi. İhbar üzerine olay yerine gelen ekipler yolu temizlemek için çalışma başlattı.