Hakkari'de gümrükte kontrol yapıldı: Lüks otomobilden 60 kilogram metamfetamin çıktı

- Hakkari Üzümlü Sınır Kapısı'nda lüks bir otomobilde yapılan detaylı aramada 60 kilogram metamfetamin ele geçirildi.
- Şüpheli tavırlar sergileyen aracın sürücüsü gözaltına alınırken, olayla ilgili soruşturma sürüyor.
- Yetkililer, uyuşturucu kaçakçılığına karşı mücadelede gümrük personelinin dikkatli ve özverili çalışmalarıyla önemli bir başarı elde edildiğini belirtti.
Hakkari'de sınır güvenliği had safhada...
Üzümlü Sınır Kapısı'ndan geçiş yapmak isteyen bir aracın sürücüsünün şüpheli tavırları üzerine Üzümlü Gümrük Muhafaza Kaçakçılık ve İstihbarat Kısım Amirliği personeli tarafından araç, detaylı aramadan geçirildi.
60 KİLO UYUŞTURUCU ÇIKTI
Yapılan titiz aramada, aracın gizli bölmelerine saklanmış 60 kilo metamfetamin bulundu.
SORUŞTURMA BAŞLATILDI
Olayla ilgili araç sürücüsü gözaltına alınırken, soruşturma çok yönlü olarak sürüyor.
Yetkililer, uyuşturucu kaçakçılığına karşı yürütülen çalışmaların aralıksız sürdüğünü belirterek gümrük personelinin, dikkatli ve özverili çalışmasıyla önemli bir başarıya imza atıldığını vurguladı.