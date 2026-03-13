Bursa'da çöp kamyonunun altında kalan çocuk can verdi

Bursa'da çöp kamyonunun altında kalan 5 yaşındaki çocuk, kaldırıldığı hastanede yaşamını yitirdi. Çocuğun sinir krizi geçiren anne ve babası hastaneye kaldırıldı.
Bursa'nın Mudanya ilçesi Şükrü Çavuş Mahallesi'nde T.B.nin kullandığı Bursa Büyükşehir Belediyesi'ne ait çöp kamyonu sahildeki çöp bidonlarının bulunduğu yerde durdu.
Görevlilerin çöpleri topladığı sırada yakınlarda ailesiyle birlikte gezen 5 yaşındaki Süleyman A., çöp kamyonunun arka tarafında oynamaya başladı.
Küçük çocuğu fark etmeyen T.B., görevlilerin çöpleri almasının ardından aracı hareket ettirince Süleyman B., tekerleklerin altında kaldı.
Çevredekilerin ihbarıyla bölgeye polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.
HAYATINI KAYBETTİ
Sağlık ekibinin ilk müdahalesinin ardından ambulansla Mudanya Devlet Hastanesi'ne kaldırılan Süleyman A., doktorların müdahalesine rağmen kurtarılamadı.
Kazanın ardından Süleyman A.'nın sinir krizi geçiren anne ve babası da hastaneye kaldırıldı.
Sürücüyü gözaltına alan polis ekipleri kazayla ilgili soruşturma başlattı.