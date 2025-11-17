Hakkari'de kar köy yollarını kapattı

- Hakkari'de kar yağışı nedeniyle 30 yerleşim yerinin yolu kapandı.
- İl Özel İdaresi ekipleri yoğun çalışmayla yolları yeniden ulaşıma açtı.
- Kar kalınlığı kent merkezinde 5, yüksek kesimlerde 20 santimetreye ulaştı.
AI özetimiz yardımcı oldu mu? Bize bildirin.
Hakkari'de kar yağışı etkili oldu.
Kentte 2 gün boyunca aralıklarla yağan karın kalınlığı kent merkezinde 5, yüksek kesimlerde ise 20 santimetreye kadar ulaştı.
YOLLAR ULAŞIMA KAPANDI
Kar yağışı ile kent merkezine bağlı 9 köy ve 21 mezra yolu ulaşıma kapandı.
EKİPLER ÇALIŞMA BAŞLATTI
Yolların açılması için İl Özel İdaresi’ne bağlı karla mücadele ekipleri, çalışma başlattı. Ekiplerin yoğun çalışması sonucu 30 mahalle ve mezra yolu yeniden ulaşıma açıldı.