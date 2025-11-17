Abone ol: Google News

Hakkari'de kar köy yollarını kapattı

Hakkari'de kar yağışı nedeniyle kapanan 30 yerleşim yerinin yolu, ekiplerin yoğun çalışması sonucu ulaşıma açıldı.

Yayınlama Tarihi: 17.11.2025 13:05
  • Hakkari'de kar yağışı nedeniyle 30 yerleşim yerinin yolu kapandı.
  • İl Özel İdaresi ekipleri yoğun çalışmayla yolları yeniden ulaşıma açtı.
  • Kar kalınlığı kent merkezinde 5, yüksek kesimlerde 20 santimetreye ulaştı.

Hakkari'de kar yağışı etkili oldu. 

Kentte 2 gün boyunca aralıklarla yağan karın kalınlığı kent merkezinde 5, yüksek kesimlerde ise 20 santimetreye kadar ulaştı.

YOLLAR ULAŞIMA KAPANDI

Kar yağışı ile kent merkezine bağlı 9 köy ve 21 mezra yolu ulaşıma kapandı.

EKİPLER ÇALIŞMA BAŞLATTI

Yolların açılması için İl Özel İdaresi’ne bağlı karla mücadele ekipleri, çalışma başlattı. Ekiplerin yoğun çalışması sonucu 30 mahalle ve mezra yolu yeniden ulaşıma açıldı. 

