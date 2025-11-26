Hakkari'de karayoluna düşen kayaları sürücüler kaldırdı

Hakkari’nin Yüksekova ilçesine bağlı Esendere yolu üzerinde yoğun kar yağışının ardından dağlık bölgelerden kopan büyük kaya ve taş kütleleri karayolunun ortasına düştü. Yoldan geçen sürücüler, karşılaştıkları manzara karşısında büyük panik yaşadı.

SÜRÜCÜLER DÜŞEN KAYALARI YOLDAN ÇEKTİ

Kazaya sebebiyet vermemek ve daha büyük bir faciayı engellemek isteyen duyarlı sürücüler, araçlarından inerek duruma anında müdahale etti.

Sürücüler, kaya parçalarını el birliğiyle yol kenarına çekerek trafiğin aksamasını önledi. Bölge halkının hızlı ve özverili müdahalesi, muhtemel bir kazanın önüne geçti.