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Hakkari'de köpeğe çarpmamak için kaza yaptı

Hakkari'de köpeğe çarpmamak için kaza yaptı Yüksekova ilçesinde sürücüsünün yola fırlayan sokak köpeğine çarpmamak için ani manevra yaptığı minibüs devrildi. Kazada sürücü yaralandı.