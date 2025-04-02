Hakkari'de köpeğe çarpmamak için kaza yaptı
AA

Hakkari'nin Yüksekova ilçesinde seyreden minibüs sürücüsü Gaffar Sevinç, Karabey köyü girişinde ilerlediği sırada aracın önüne sokak köpeği fırladı.

Panikleyen Sevinç, köpeğe çarpmamak için ani manevra yaptı.

KÖPEĞE ÇARPMAMAK İÇİN KAZA YAPTI

Yağışlı havanın etkisiyle yoldan çıkan minibüs, yol kenarındaki su birikintisine devrildi.

İhbar üzerine kaza yerine 112 Acil Sağlık, jandarma ve itfaiye ekipleri sevk edildi.

SÜRÜCÜ YARALANDI

Sağlık ekiplerince ilk müdahalesi yapılan sürücü, Yüksekova Devlet Hastanesi'ne götürüldü.

Minibüs, ekiplerin çalışmasıyla sudan çıkarıldı.

Kaynak: Anadolu Ajansı (AA)
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Büşra Yıldız
Muhabir