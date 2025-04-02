Hakkari'de köpeğe çarpmamak için kaza yaptı

AA
Hakkari'nin Yüksekova ilçesinde seyreden minibüs sürücüsü Gaffar Sevinç, Karabey köyü girişinde ilerlediği sırada aracın önüne sokak köpeği fırladı.
Panikleyen Sevinç, köpeğe çarpmamak için ani manevra yaptı.
KÖPEĞE ÇARPMAMAK İÇİN KAZA YAPTI
Yağışlı havanın etkisiyle yoldan çıkan minibüs, yol kenarındaki su birikintisine devrildi.
İhbar üzerine kaza yerine 112 Acil Sağlık, jandarma ve itfaiye ekipleri sevk edildi.
SÜRÜCÜ YARALANDI
Sağlık ekiplerince ilk müdahalesi yapılan sürücü, Yüksekova Devlet Hastanesi'ne götürüldü.
Minibüs, ekiplerin çalışmasıyla sudan çıkarıldı.
Kaynak: Anadolu Ajansı (AA)
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