Hakkari'de kurt saldırısı: 13 küçükbaş hayvan telef oldu Hakkari'de 80 küçükbaştan oluşan sürüye saldıran kurtlar, 13 hayvanı telef etti.

İHA

Hakkari 7 kilometre uzaklıktaki Depin mevkiindeki meraya götürülen küçükbaş sürüsüne, kurtlar saldırdı.

80 küçükbaştan 13'ü telef oldu

Bedel Kurt ile Sıddık Öner'e ait 80 küçükbaştan 13'ü saldırıda öldü, birçok hayvan da yaralandı.

Besici ve çobanların müdahalesiyle kurtlar bölgeden uzaklaşırken, İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğü yetkililerinin inceleme yapacağı bildirildi.

"Diğer hayvanları son anda kurtardık"

Besici Bedel Kurt, şöyle konuştu:

Dün akşam saatlerine doğru küçükbaş hayvanlarımız merada otlatırken kurt sürüsünün saldırısına uğradı. Sürüde ölen ve yaralanan hayvanlarımız oldu. Diğer hayvanları da son anda kurtardık.

Haber Kaynağı: İhlas Haber Ajansı (İHA)