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İHA

Hakkari'nin Yüksekova ilçesinde sürücüsünün kontrolünden çıkan otomobil, yol kenarındaki direğe çarparak takla attı.

Olayı gören vatandaşlar durumu yardım ekiplerine haber verdi. İhbarla olay yerine sağlık, itfaiye ve jandarma ekipleri sevk edildi.

YARALILAR HASTANEYE KALDIRILDI

Kazada yaralanan Ahmet Serdar, Arda Kameri, Özcan Temelli ve Devran Kameri, ilk müdahalelerinin ardından Yüksekova Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.

Durumu ağır olan Arda Kameri hastanede yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı.

KAZAYA İLİŞKİN TAHKİKAT BAŞLATILDI

Tedavi altına alınan yaralılardan birinin hayati tehlikesinin devam ettiği öğrenildi.

Kazayla ilgili soruşturmanın başlatıldığı belirtildi.