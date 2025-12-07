Hatay’da 10 yaşındaki kayıp çocuk yaralı halde bulundu: Dayı gözaltında

AI özetimiz yardımcı oldu mu? Bize bildirin.

Hatay'ın Reyhanlı ilçesi Kurtuluş Mahallesi’nde yaşayan 10 yaşındaki Suriye uyruklu A.A., 2 gün önce okuldan çıktıktan sonra kayıplara karıştı.

10 yaşındaki A.'dan haber alamayan yakınları durumu jandarma ekiplerine haber verdi.

YARALI HALDE BULUNDU

Olayla ilgili geniş çaplı soruşturma başlatan jandarma ekipleri, bölgedeki güvenlik kameralarını inceleyip, A. A.'nın en son dayısı M.E. ile birlikte Reyhanlı Baraj Gölü'ne gittiğini tespit etti.

Çalışmaları bu bölgede yoğunlaştıran ekipler, A. A.'yı vücudunun bir kısmı toprağa gömülü, başından yaralı ve üzerine de taş konulmuş baygın halde buldu. A. A.'nın, dayısının ismini sayıkladığı anlar cep telefonu kamerasına yansıdı.

ÇOCUĞU DÖVÜP YARALI HALDE BIRAKAN DAYI GÖZALTINDA

Arama kurtarma ekiplerinin diyalog kurduğu çocuk, okul çıkışı dayısı tarafından kaçırıldığını ve dövüldüğünü söyledi.

Olay sonrası harekete geçen jandarma ekipleri, dayı M.E. isimli şahsı gözaltına aldı.