Hatay'da alevlere teslim olan tamircideki 30 motosiklet yandı
İHA

Hatay'ın Dörtyol ilçesi Yeşil Mahallesi'nde bulunan motosiklet tamircisinde yangın çıktı.

Yanan iş yeri kısa sürede alevlere teslim oldu.

İş yerinin yandığını gören vatandaşların bildirmesi üzerine adrese itfaiye ekipleri sevk edildi.

30 MOTOSİKLET KÜL OLDU

Kısa sürede bölgeye gelen ekipler yangına müdahale ederek söndürdü.

Çıkan yangından dolayı iş yeri zarar görürken 30 motosikletin yanarak kullanılamaz hale geldiği öğrenildi.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı (İHA)
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Göktürk Sönmez
Editor