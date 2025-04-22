Hatay'da alkollü sürücü ölümden döndü

Hatay'ın Reyhanlı ilçesinde seyreden seyreden otomobil sürücüsü Ş.P. Yenişehir Mahallesi'ndeyken bilinmeyen bir nedenle direksiyon hakimiyetini kaybetti.
Kontrolden çıkan otomobil, art arda taklalar attı.
GÖLE DEVRİLMEKTEN SON ANDA KURTULDU
Takla atan aracın göle uçmaya ramak kaldığı anlar güvenlik kamerasına yansıdı.
Kazada 20 yaşındaki aracın sürücüsü Ş.P. yaralandı.
SÜRÜCÜ YARALANDI
Kazayı gören çevredekilerin durumu 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirilmesi üzerine olay yerine polis, ambulans ve itfaiye ekipleri sevk edildi.
Kısa sürede bölgeye gelen itfaiye ekipleri, yaralı sürücüyü takla atan araçtan kurtararak sağlık ekiplerine teslim etti.
ALKOLLÜ ÇIKTI
Sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından Reyhanlı Devlet Hastanesi'ne götürüldü.
Polis ekiplerinin yaptığı incelemede hafif ticari araç sürücüsünün 1.16 promil alkollü olduğu tespit edildi.
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