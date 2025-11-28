Hatay'da aramalarda uyuşturucu bulundu Hatay'da bir adrese yapılan baskında piyasa değeri 4 milyon 372 bin TL olan 21 bin 560 adet uyuşturucu hap, 24,11 gram sentetik Kannabinoid ele geçirildi.

Hatay'ın Arsuz ilçesinde bir adrese baskın yapıldı... Emniyet Müdürlüğü ekiplerince uyuşturucu madde ticaretini önlemeye yönelik il genelinde yapılan çalışmalarını aralıksız sürdürüyor. Arsuz ilçesi Konarlı Mahallesi'nde tespit edilen bir ikamette yapılan aramada; 21 bin 560 adet uyuşturucu hap, 24,11 gram sentetik Kannabinoid ele geçirildi. PİYASA DEĞERİ 4 MİLYON 372 BİN TL Ele geçirilen ürünlerin piyasa değerini 4 milyon 372 bin TL olduğu tespit edildi. Olayla ilgili olarak yakalanan 2 şahıs sevk edildiği adli makamlarca tutuklanarak cezaevine teslim edildi.

