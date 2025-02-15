Başıboş köpekler tehlike saçmaya devam ediyor....

Son olarak, Hatay'ın Dörtyol ilçesi Sanayi Mahallesi İnönü Caddesi üzerinde yaşanan olayda, başıboş köpekler, bir vatandaşa ait tavuğa saldırdı.

Başıboş köpekler kısa sürede tavuğu parçaladı.

KAMERALARA YANSIDI

Köpeklerin saldırı anları güvenlik kamerasıyla anbean kayda alındı.

Görüntüleri izlediklerinde tavuğu köpeklerin parçaladığını fark eden vatandaşlar tedirginlik yaşadılar.

"TAVUĞU YAKALAYIP PARAMPARÇA ETTİLER"

Başıboş köpeklerin tavuğu telef ettiği anları anlatan Orhan Dal, şu sözleri sarf etti:

İki köpek ilk başta tavuğu yakalıyor daha sonra ölü numarası yapan tavuk kaçmaya çalışırken üçüncü köpek tarafından yakalanıyor. Başıboş üç köpek daha sonrasında tavuğu yakalayıp paramparça ettiler. Güvenlik kamerasını izlediğimde gerçekten çok üzüldüm. Başıboş köpekler aç kaldıklarında bizi bile yiyecekler bize bile saldırıyorlar. Sokak köpekleri saldırıyor kaç kişinin ölümüne sebep oldu bu sokak köpekleri gerçekten tehlikeli oluyorlar geceleri bir araya gelip grup şeklinde saldırıyorlar.