İHA
Hatay'ın Antakya ilçesinde, oyun oynarken dengesini kaybeden çocuğun kolu demir korkuluklara saplandı.
Çocuğun ağlaması üzerine durumu fark eden vatandaşlar durumu 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirildi.
ÇOCUK EKİPLERİN MÜDAHALESİYLE KURTARILDI
Olay yerine ambulans ve itfaiye ekipleri sevk edildi.
Kısa sürede bölgeye gelen itfaiye ekiplerinin müdahalesi sonucunda demir korkuluklara kolu saplanan çocuk kurtarılarak sağlık ekiplerine teslim edildi.
O ANLAR CEP TELEFONU KAMERASI İLE KAYDEDİLDİ
Çocuk, sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından hastaneye kaldırıldı.
İtfaiye ekiplerinin, demir korkuluklara kolu saplanan çocuğu kurtarma anları cep telefonu kameraya yansıdı.
Kaynak: İhlas Haber Ajansı (İHA)
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