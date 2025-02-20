İHA

Kahramanmaraş merkezli depremde en çok hasara uğrayan Hatay'da, binlerce bina yerle bir olurken yaklaşık 25 bin insan hayatını kaybetti.

Depremde kentte yaşayan çoğu insanların hayatı, bir gecede değişti.

Hayatı bir gecede değişen 55 yaşındaki Ali Bozoğlan da Defne ilçesi Çekmece Mahallesi'nde depreme yakalandı.

Evli ve 3 çocuk babası olan Bozoğlan'ın, depremde yaşadığı ev hasar alarak yerle bir oldu.

Depremden sonra psikolojik olarak zor günler geçiren Bozoğlan, 2 yıl önce Samandağ ilçesi Yaylıca Mahallesi sınırlarında bulunan bir mağara keşfetti.

"DEPREMDEN SONRA 2 YILDIR BURADA YAŞIYORUM VE BU MAĞARADA HUZURU BULDUM"

Defne Kaymakamlığı tarafından kendisine konteyner verilmek istendiğini fakat kendisinin huzurlu ve mutlu olduğu için teklifleri geri çevirdiğini ifade eden Bozoğlan, "Depremden sonra 2 yıldır burada yaşıyorum ve bu mağarada huzuru buldum. Bu mağarada binlerce yıldır var olup yıkılmadı. Mağarada günüm çok iyi geçiyor ve huzurluyum. Herkesten uzaktayım. Defne Kaymakamlığı istediğin yerde konteyner verebilirim dedi ama ben huzuru burada bulduğum için kendimi mağaraya verdim." dedi.

Gününü çamaşır ve bulaşık yıkayarak geçirdiğini belirten Bozoğlan, "Temizlik yapıyorum. Yiyeceğim yemekleri hazırlıyorum. Mağarada güzel hatıralarım oluyor. Herkesten uzak ve doğayla iç içeyim. Mağarada yaşamam ile ilgili eğitimsiz insanlar kötü yorumlar yapıyorlar. Çünkü benimle oturmadıkları, sohbet etmedikleri ve tanımadıkları için farklı yorumlar yapıyorlar. Onların zekaları bol olsun." dedi.

"MAĞARA HAYATINI HERKES YAŞAYAMAZ, BEN FARKLI BİR İNSAN OLDUĞUM İÇİN YAŞIYORUM"

Mağarada yaşamanın zor olduğunu belirten Bozoğlan, "Buraya çok misafir geliyor. Gaziantep'ten gelen karı koca mağarada kaldılar ve uyudular. Mağarada pencere olmadığı için içerisi sıcak kalıyor. Sıcak ortama ihtiyacım olmuyor. Çünkü ne kadar kar, yağmur, soğuk veya don olursa olsun hiç üşümüyorum.

Mağaraya arada yılan ve fareler geliyor. Yılanlar için birkaç duam var. Duaları ettiğimde gidiyorlar. 3 ay önce yatağımda yılan vardı. Yatağa gittiğimde bir baktım yılan karşımda duruyor. Tül perdeyi aldım ve yılanı tuttum. Yılana 'Git ya mübarek' deyip dışarıya bıraktım.

Evliyim ve 3 çocuğum var, mağara hayatını herkes yaşayamaz ve ben farklı bir insan olduğum için yaşıyorum. Burada bütün ihtiyaçlarımı karşılıyorum. Tuvalet için aşağıya bir foseptik çukuru açmaya çalıştım ama köyün borularını kırdım.

Onun için farklı bir şeyler yapacağım. Elektrik sorunum var. İmkanım olursa güneş paneli kullanmak istiyorum. Güneş panelini çamaşır makinesi ile buzdolabını çalıştırmak için istiyorum. Arka taraftan bir yol var." ifadelerini kullandı.