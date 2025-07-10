Hatay'da dereden su içen 65 küçükbaş hayvan öldü

Hatay'ın Erzin ilçesine bağlı Turunçlu Mahallesi'nde besicilik yapan Hasan Öz, 65 küçükbaş hayvanını otlatmak için meraya çıkardı.
Burada otlayan hayvanlar Ceyhan Serbest Bölge tarafından gelen dereden su içti.
65 hayvan, su içtikten yaklaşık 5 dakika sonra yere yığıldı.
Duruma şaşıran Öz, kontrol ettiği 65 hayvanın tümünün öldüğünü fark etti.
SORUŞTURMA BAŞLATILDI
Öz'ün ihbarı üzerine bölgeye İlçe Tarım Müdürlüğü ve jandarma ekipleri sevk edildi.
İlçe Tarım Müdürlüğü ekipleri hayvanlardan ve sudan örnek aldı.
Hayvanların ölüm nedeni alınan örneklerin incelenmesinin ardından kesiklik kazanacak.
Jandarma ekipleri olayla ilgili soruşturma başlattı.