Hatay'da elektrik kontağından yangın çıktı

- Hatay'da, Arsuz ilçesi Karağaç Şarkonak Mahallesi'ndeki bir apartmanın en üst katında elektrik kontağından yangın çıktı.
- Apartman sakinleri, evi kendi imkanlarıyla boşaltarak itfaiyeye haber verdi.
- İtfaiye ekipleri yangını kısa sürede kontrol altına alırken, ev kullanılamaz hale geldi.
Hatay'da korkunç yangın...
Yangın, Arsuz ilçesi Karağaç Şarkonak Mahallesi’nde yaşandı.
Mahallede bulunan 3 katlı apartmanın en üst katı, ilk belirlemelere göre elektrik kontağından kaynaklı çıkan yangında alevlere teslim oldu.
EVİ BOŞALTTILAR
Kendi imkanlarıyla evi boşaltan apartman sakinleri durumu itfaiye ekiplerine bildirdi.
EV ALEV ALEV YANDI
Merdiven yardımıyla camdan alevlere müdahale eden itfaiye ekipleri, kısa sürede yangını kontrol altına aldı. Yangında alevlere teslim olan ev kullanılamaz hale geldi.