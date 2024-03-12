Hatay'da "en büyük hayalim" demişti! Kız istemeye tırla gitti Tır sürücüsü olan Beyazıt Yayar, kız istemeye gelin gibi süslediği tırla gidince ortaya renkli görüntüler çıktı. En büyük hayalini gerçekleştiren tır sürücüsü şimdi ise sabırsızlıkla düğününü bekliyor.

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İHA

Hatay'ın Payas ilçesi Çağlalık Mahallesi'nde yaşayan tır şöförü Beyazıt Yayar, ilginç bir kız istemeye imza attı.

2 yıl önce akrabasının düğününde gördüğü Halime Armağan'ı beğenen ve sevgili olan Yayar, sevdiği kadını ailesinden istemeye gelin arabası gibi süslediği tırıyla gitti.

Tırla gerçekleşen kız isteme töreninde ilginç görüntüler ortaya çıktı.

Hayalini gerçekleştiren tır şoförü Yayar, şimdiyse Armağan ile gerçekleştireceği mutlu günlerin hayaliyle yaşıyor.

"Kendi tırımı süsleyerek kız istedim"

Tırla kız istemeye giden şoför Yayar, “Tır şoförüyüm, öncelikle benim hayalimdi tır ile kız isteme. Hayalimi gerçekleştirdim.

Kendi tırımı süsleyerek kız istemeye geldim. Çevremde çoğunluk olarak çok güzel tepkiler aldım. Biliyorsunuz ki çevremizde birkaç kişiden de kötü yorumlar aldım.” dedi.

"Hem beğenen oldu hem beğenmeyen"

Damat adayının tırla kız isteme teklifinin en başta kendine garip geldiğini ifade eden Armağan, “Başlangıç olarak ben bunun çok abartılı olduğunu düşünüyordum. En başta istememiştim fakat kendisinin hayali olduğu için içinde kalmasını istemedim. Beğenen de oldu, beğenmeyen de.

Seni tırla istemeye geldilerse beni uçakla gelip istesinler diyenler de oldu. Çok beğenen de oldu. Kendimi kısacası herkesten farklı hissettim. O yüzden bu beni mutlu etti.” ifadelerini kullandı.

Haber Kaynağı: İhlas Haber Ajansı (İHA)