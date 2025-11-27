Hatay'da fırın denetiminde mide bulandıran görüntüler

AI özetimiz yardımcı oldu mu? Bize bildirin.

Kırıkhan Belediyesi zabıta ekipleri halk sağlığını tehdit eden işletmelere yönelik çalışmalarını aralıksız sürdürüyor.

Zabıta ekipleri geçtiğimiz günlerde Kırıkhan kent merkezinde hizmet fırınlara yönelik gece 04.00 sıralarında operasyon gerçekleştirdi.

2 FIRIN MÜHÜRLENDİ

Mide bulandıran görüntülerin ortaya çıktığı fırınlardan 2’si zabıta ekipleri tarafından mühürlenirken fırınların haliyse kamerayla kaydedildi.

MİDE BULANDIRAN GÖRÜNTÜLER

Bir fırında gördükleri böcekler karşısında şaşkınlık yaşayan zabıta ekipleri; kalorifer böceği, gümüş böceği ve karınca başta olmak üzere böcekleri saymakla bitiremedi.