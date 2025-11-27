Abone ol: Google News

Hatay'da fırın denetiminde mide bulandıran görüntüler

Kırıkhan ilçesinde zabıta ekipleri tarafından fırınlara yönelik gerçekleştirilen denetimlerde mide bulandıran görüntüler ortaya çıkarken 2 fırın mühürlendi.

İHA İHA
Yayınlama Tarihi: 27.11.2025 10:32
  • Zabıta ekipleri, Kırıkhan'daki fırınlara gece saatlerinde denetim gerçekleştirdi.
  • İki fırın, hijyen sorunları ve ortaya çıkan böcekler nedeniyle mühürlendi.
  • Denetim sırasında, ekipler böcek istilasıyla karşılaştı.

Kırıkhan Belediyesi zabıta ekipleri halk sağlığını tehdit eden işletmelere yönelik çalışmalarını aralıksız sürdürüyor.

Zabıta ekipleri geçtiğimiz günlerde Kırıkhan kent merkezinde hizmet fırınlara yönelik gece 04.00 sıralarında operasyon gerçekleştirdi.

2 FIRIN MÜHÜRLENDİ 

Mide bulandıran görüntülerin ortaya çıktığı fırınlardan 2’si zabıta ekipleri tarafından mühürlenirken fırınların haliyse kamerayla kaydedildi.

MİDE BULANDIRAN GÖRÜNTÜLER 

Bir fırında gördükleri böcekler karşısında şaşkınlık yaşayan zabıta ekipleri; kalorifer böceği, gümüş böceği ve karınca başta olmak üzere böcekleri saymakla bitiremedi.

3. Sayfa Haberleri