ABD'den Orta Doğu'daki vatandaşlarına acil tahliye çağrısı

İsrail ve ABD, müzakereler devam ederken 28 Şubat'ta İran'a askeri saldırı başlattı.

İran da İsrail'in yanı sıra ABD üslerinin bulunduğu Katar, Birleşik Arap Emirlikleri ve Bahreyn başta olmak üzere bazı bölge ülkelerinde belirlediği hedeflere saldırılarla karşılık verdi.

ABD-İsrail saldırılarında İran lideri Ayetullah Ali Hamaney'in yanı sıra çok sayıda üst düzey yetkili hayatını kaybetti.

ABD'DEN 15 ÜLKE İÇİN ACİL TAHLİYE ÇAĞRISI

ABD Dışişleri Bakanlığı, Orta Doğu'daki vatandaşlarına bulundukları ülkelerden 'ciddi güvenlik riskleri' nedeniyle bir an önce ayrılmaları çağrısında bulundu.

Konsolosluk İşlerinden Sorumlu Müsteşarı Mora Namdar, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda bakanlığın Orta Doğu'daki ülkelere yönelik güvenlik uyarısını güncelledi.

Namdar, Orta Doğu'daki 15 ülkedeki ABD vatandaşlarına 'ciddi güvenlik riskleri' nedeniyle bulundukları ülkelerden bir an önce ayrılmaları konusunda çağrı yaptı.

Paylaşımda yer verilen görselde ilgili ülkelerin Bahreyn, Mısır, İran, Irak, İsrail, Filistin, Ürdün, Kuveyt, Lübnan, Umman, Katar, Suudi Arabistan, Suriye, Birleşik Arap Emirlikleri ve Yemen olduğu belirtildi.