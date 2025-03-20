Bu videoyu izlemek için lütfen JavaScript'i etkinleştirin

DHA

Hatay'ın Samandağ ilçesinde evden çıkan Mertcan Güvercin'den haber alamayan ailesi jandarmaya kayıp başvurusunda bulundu.

Bölgede arama yapan jandarma, dağlık bölgede Güvercin'in cansız bedenine ulaştı.

GENCİN CENAZESİ TOPRAĞA VERİLDİ

Jandarmanın olay yeri incelemesinin ardından Mertcan Güvercin'in cesedi morga kaldırıldı.

Otopsinin ardından ailesine teslim edilen Güvercin'in cenazesi yakınları tarafından toprağa verildi.

JANDARMA ŞÜPHLENİN KİMLİĞİNİ TESPİT ETTİ

Mertcan Güvercin’in cansız bedeninin bulunduğu bölgedeki güvenlik kameralarını inceleyen jandarma, bir kişinin elinde av tüfeği ile uzaklaştığını belirledi.

Eşkali belirlenen şüphelinin kimliğini saptayan jandarma, harekete geçti.

İLGİLİ HABER Hatay'da kayıp gencin cesedi dağlık bölgede bulundu

4 ŞÜPHELİ TUTUKLANDI

Jandarmanın operasyonunda kameralara silahlı görüntüsü yansıyan Ali Demir ile arkadaşları A.Ş., Y.B., A.Y., H.K. ve U.A. gözaltına alındı.

İlçe Jandarma Komutanlığı'ndaki sorgularının ardından adliyeye sevk edilen şüphelilerden Ali Demir 'cinayet’, A.Ş., Y.B. ve A.Y. ise 'cinayete yardım etme' suçlarından tutuklanırken, H.K. ve U.A., adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

CİNAYETİN PLANLANDIĞI ORTAYA ÇIKTI

Olaya ilişkin yapılan araştırmada Ali Demir'in cinayeti planlayarak işlediği, gezme bahanesiyle evinden çağırdığı Güvercin'i arkadaşlarıyla birlikte dağlık alana götürdüğü, orada yakın mesafeden tüfekle 2 el ateş ettiği belirlendi.

Demir'in hayatını kaybeden Mertcan Güvercin'in cesedine tüfeğin dipçiğiyle birçok kez vurduğu tespit edildi. Ali Demir'in planlayarak işlediği cinayetin nedeni konusunda ise çelişkili ve net olmayan ifadeler verdiği ileri sürüldü.