Hatay'da kayıp gencin cesedi dağlık bölgede bulundu

DHA
Hatay'ın Samandağ ilçesinin Avcılar Mahallesi'nde yaşayan 23 yaşındaki Mertcan Güvercin'den 14 Mart'ta haber alamayan ailesi jandarmaya haber verdi.
Bölgede arama yapan jandarma ekipleri Mızraklı Mahallesi'ndeki dağlık bölgede gencin cansız bedenine ulaştı.
ÖLÜM NEDENİ BELİRLENECEK
Jandarmanın yaptığı olay yeri incelemesinin ardından Mertcan Güvercin'in cesedi kesin ölüm nedeninin belirlenebilmesi için morga kaldırıldı.
Mertcan Güvercin'in ölüm nedeninin belirlenmesi için çalıma başlatıldı.
Kaynak: Demirören Haber Ajansı (DHA)
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