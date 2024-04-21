Hatay'da havalar ısınınca konteynerlerde sinek ve haşere sorunu başladı Hatay'da hava sıcaklığının artması ile haşere, sinek ve sürüngen sıkıntısı baş gösterdi. Konteynerlerde sinek ve böcek sayısı artarken, yapılan çalışmaların yetersiz olduğu öne sürüldü.

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DHA

Kahramanmaraş merkezli depremlerin vurduğu Hatay'da yaklaşık 219 bin kişi, konteynerlerde yaşam mücadelesi veriyor.

Özellikle hava sıcaklığının artması ile konteynerlerde haşere, sinek ve sürüngen sorunu ortaya çıktı.

Kırsal alandaki konteyner ve çadırlarda sinek ve böcek sayısı artarken, burada yaşayanlar yapılan çalışmaların yetersiz olduğunu öne sürdü.

Antakya ilçesi Kuzeytepe Mahallesi'nde konteynerde kalan Sarıgül ailesi de haşere, sinek ve sürüngenler nedeniyle büyük sıkıntı yaşadıklarını anlattı.

"Sıcakların başlaması ile çok sayıda yılan, fare, sürüngen hayvan ve sinek olmaya başladı"

Depremde annesini kaybeden, engelli babası ile 3 erkek kardeşine bakan Cansel Sarıgül (22), "Depremde evimizi kaybettik. 3 kardeşim ve babamla ilk etapta bahçemizde, çadırda kalmaya başladık. Sonrasında konteyner ile çadırda kalmaya devam ediyorduk. Sıcakların başlaması ile çok sayıda yılan, fare, sürüngen hayvan ve sinek olmaya başladı. Kardeşlerimi sürekli sinekler ısırıyor, sürekli yaraları var. Yılanlar ve fareler sürekli etrafımızda dolaşıyor. Dün gece bir sesle uyandım, eşyaların arasında farelerin gezdiğini gördüm. Tedirginlik yaşıyoruz. Kardeşlerim çok korkuyor, gece boyu sürekli uykuları bölünüyor" diye konuştu.

"Pek çok noktada atık su çok fazla"

Arda Sarıgül (12) ise "Kollarımda hep sinek yaraları var, çok kaşınıyorlar" dedi.

Antakya ilçesinde bir konteyner kentte yaşayan Ender Mahsenoğlu (29) ise "Sıcak nedeniyle larvalar arttı, haliyle sinekler de çoğaldı. Pek çok noktada atık su, çok fazla. Yeterince ilaçlama yapılmadığı için problemler arttı" diye konuştu.

Öte yandan Büyükşehir Belediyesi ekiplerinin gelecek hafta kapsamlı bir ilaçlama yapacağı belirtildi.

Haber Kaynağı: Demirören Haber Ajansı (DHA)