Hatay'da kardeşlerin kavgası kaçak tarihi eserleri yakalattı Hatay'da iki kardeş arasında yaşanan kavga sonrası ekipler tarafından evde yapılan aramada çok sayıda tarihi eser bulundu.

İHA

Tarih kaçakçılığıyla mücadele aralıksız devam ediyor.

Hatay'ın Antakya ilçesinde bir evde E.G. ve A.G. kardeşler kendi aralarında kavga etti.

İhbar üzerine bölgeye giden ekipler evde kavga sırasında Y.E. ve M.N.T. isimli iki şahsın daha olduğunu fark etti.

Şahısların şüpheli davranışları sonucunda polis ekipleri evde arama yaptı.

Tarihi eser bulundu

Evde yapılan aramada 1 kahverengi insan silüetli heykel, 1 bronz dışı kabartmalı içinde rulo halde sarılı çeşitli dillerde yazılı tarihi eser, 1 ahşap sandık içinde 19 çeşitli renk boy ve ebatlarda sikke, 1 boş kovan ve 34 kurusıkı fişeği ele geçirildi.

Ayrıca tarihi eser ve uyuşturucu ticaretiyle ilgili not defteri ve cep telefonları ele geçirildi.

Olayla ilgili olarak şüpheliler işlem yapılmak üzere adli mercilere teslim edildi.

Haber Kaynağı: İhlas Haber Ajansı (İHA)