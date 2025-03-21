Hatay'da kargo ile gelen bilgisayar kasasından uyuşturucu çıktı

İHA

Hatay Emniyet Müdürlüğü ekipleri, uyuşturucu imalatı ve ticaretini önlemek amacıyla yürüttüğü çalışmalar kapsamında Dörtyol ilçesinde dikkat çeken bir operasyona imza attı. İlçede faaliyet gösteren bir kargo firmasına gelen şüpheli bir paketi inceleyen ekipler, bilgisayar kasasının içine ustalıkla gizlenmiş 1 kilo 47 gram Skunk maddesi ele geçirdi.

2 KİŞİ HAKKINDA ADLİ İŞLEM YAPILDI

Paketin A.G. ve M.A. isimli şahıslara ait olduğu belirlenirken, olayla ilgili olarak "Uyuşturucu veya Uyarıcı Madde İmal ve Ticareti" suçu kapsamında adli işlem başlatıldı. Yetkililer, uyuşturucuya karşı mücadelenin kararlılıkla süreceğini vurguladı.