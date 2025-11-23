Hatay'da kayalıklardan düşen şahıs yaralandı

- Hatay'da yürüyüş yaparken kayalıklardan düşen bir kişi yaralandı.
- İtfaiye ekipleri ve vatandaşlar, yaralıya yardım ederek kurtardı.
- Yaralı, olay yerindeki ilk müdahalenin ardından hastaneye sevk edildi.
Hatay’ın Antakya ilçesi Habibi Neccar Dağı eteklerinde yürüyüşe çıkan iki kişiden biri, kayalık alandan düşerek yaralandı.
Yaralı şahsın düşmesi üzerine çevrede yaşayan vatandaşlar ve itfaiye ekipleri bölgeye intikal etti.
İTFAİYE VE VATANDAŞLARDAN ORTAK ÇALIŞMA
İtfaiye ekipleri ve vatandaşların ortak çalışmasıyla yaralı şahıs kurtarıldı ve olay yerindeki müdahalenin ardından hastaneye sevk edildi.