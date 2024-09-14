İHA

Türkiye'deki narenciye üretim merkezlerinden olan Hatay'ın Erzin ilçesinde hasada sayılı günler kala, çiftçiler hırsızlara karşı umudu komandolarda buldu.

Bahçelerde yaşanabilecek hırsızlıklara karşı jandarma ekipleri, narenciye bahçelerinde devriye atmaya devam ediyor.

"DAHA ÖNCEDEN ÇALINMA OLAYLARI DAHA ÇOK OLUYORDU"

Komandoların devriyelerinden memnun olan çiftçilerden Abdullah Eryılmaz, şu açıklamalarda bulundu:

Narenciye işi yapıyoruz, çiftçiyim hem de ihracatçıyım. Kendimiz de mandalina ihracatı yapıyoruz, daha önceden çalınma olayları daha çok oluyordu.



Şu an sağ olsun jandarmalarımız gece geziyorlar ve çalınma olmuyor. Yani daha eskilerden daha çok oluyordu. Biz çok rahatız, olsun komutanlarımız ve jandarmalarımız sayesinde rahat uyuyabiliyoruz.



Daha önceleri daha eskilerden malımız çalınıyordu şu an Allah'a şükür öyle bir sıkıntı yok, jandarmamızın başlattığı bu devriye sonucunda. Jandarmalarımız sayesinde kafamızı yastığa koyup rahat uyuyabiliyoruz.