ABD Başkanı Trump: Lübnan'da ateşkes 3 hafta uzatılacak

İsrail ordusu Lübnan'a 2 Mart'ta yoğun hava saldırıları başlatarak ülkenin güneyinde birçok beldeyi işgal etti.

Lübnan hükümeti bu sürede ülkede yerinden edilenlerin sayısının 1 milyon 162 bini geçtiğini açıkladı.

Lübnan ve İsrail arasında varılan 10 günlük geçici ateşkes, 17 Nisan'da yürürlüğe girdi.

İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu, söz konusu ateşkesi kabul ettiklerini ancak Lübnan'ın güneyinde işgal ettikleri bölgelerde kalmayı sürdüreceklerini ifade etti.

TRUMP, ATEŞKESİN UZATILDIĞINI DUYURDU

İsrail ile Lübnan temsilcilerini Beyaz Saray'da ağırlayan ABD Başkanı Donald Trump, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda İsrail-Lübnan ateşkesine ilişkin duyuru yaptı.

Oval Ofis'te ABD'li, İsrailli ve Lübnanlı temsilcilerin hazır bulunduğu toplantıya işaret eden Trump, "Toplantı çok iyi geçti. ABD, Lübnan'ın kendisini Hizbullah'tan korumasına yardımcı olmak için Lübnan ile iş birliği yapacak. İsrail ile Lübnan arasındaki ateşkes 3 hafta uzatılacak" ifadelerini kullandı.

Trump, 3 haftalık ilave ateşkes süreci içinde Lübnan Cumhurbaşkanı Joseph Avn ile Netanyahu'yu Beyaz Saray'da ağırlamayı istediğini ve bu görüşmenin 'tarihi' öneme sahip olacağını vurguladı.

İsrail'in Hizbullah'tan gelecek olası saldırılara karşı kendini her zaman savunma hakkı olduğunu anlatan Trump, "İsrail, üzerine ateş açılırsa kendini savunmak zorunda kalacak ve bunu da yapacaktır. Bunu yapmak zorunda kalmasalar güzel olur ancak bir şey olursa kendilerini savunmak zorunda kalacaklar, bunu da dikkatli bir şekilde yapacaklardır" değerlendirmesini yaptı.

Trump, İran'ın Hizbullah'a olan desteğini kesmesi gerektiğini ifade ederek İran'ın ABD ile anlaşabilmesi için bunun 'zorunluluk' olduğunu vurguladı.