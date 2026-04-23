Batman'da bisikletiyle otomobilin altına giren çocuk metrelerce sürüklendi

Batman'da bisikletiyle otomobilin altına giren 14 yaşındaki çocuğun metrelerce sürüklendiği anlar güvenlik kamerasına yansıdı.
Batman merkez Akyürek Mahallesi'nde Y.G. (14) isimli çocuk, bisikletiyle seyir halindeyken M.T. (29) yönetimindeki aracın altında kaldı.
Yaklaşık 10 metre sürüklenen çocuk yaralandı.
İhbar üzerine bölgeye sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.
İlk müdahalesi olay yerinde yapılan çocuk, ambulansla hastaneye kaldırıldı.
YAŞANANLAR KAMERADA
Kaza anı çevrede bulunan bir iş yerinin güvenlik kamerasınca kaydedildi.
Görüntülerde aracın bisikletli çocuğa çarptığı, çocuğun aracın altında sürüklendiği ve çevredeki vatandaşların panikle olay yerine koştuğu görüldü.
Olayla ilgili başlatılan inceleme sürüyor.
Kaynak: İhlas Haber Ajansı (İHA)