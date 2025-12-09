Mersin’de 800 bin dolarlık plan: Mağdur rolüne büründü çalıştığı şirketi soydu

AI özetimiz yardımcı oldu mu? Bize bildirin.

Mersin'de bir iş yeri çalışanı, silahlı ve maskeli iki kişinin kendisini etkisiz hale getirip, plastik kelepçe ile bağladığını ve yaklaşık 800 bin dolar ile 400 bin TL nakit parayı alarak kaçtığı ihbarında bulundu.

İhbar üzerine çalışma başlatan Asayiş Şube Müdürlüğü Gasp Büro Amirliği ekipleri, olayın şüphelilerinin E.K.K. ve A.Ş. olduğunu olay sırasında kullandıkları aracın ise kiralık olduğunu saptadı.

KISKIVRAK YAKALANDILAR

Güvenlik kamera kayıtlarının izlenmesi ile şüphelilerin olay aynı günü kentten ayrıldıkları tespit edildi. Bunun üzerine Adana Emniyet Müdürlüğü ile koordinasyon kuruldu. Ekiplerin çalışmasıyla şüpheliler bir dinlenme tesisi yakınlarındaki akaryakıt istasyonunda yakalandı.

Şüphelilerin üzerinde ve araçlarında yapılan aramalarda, olayda kullanıldığı değerlendirilen silah, suçtan elde edilen 801 bin 153 dolar, bin 340 Avro ve 462 bin 395 TL nakit para ve döviz ele geçirildi.

ORGANİZE ŞEKİLDE PLANLADILAR

Soruşturma kapsamında şüpheliler E.K.K. ve A.Ş.'nin iş yeri çalışanlarından sözde mağdur M.S.A. ile birlikte hareket ederek, planlı ve organize bir şekilde yağma eylemini gerçekleştirdikleri belirlendi. Şüpheliler E.K.K. ve A.Ş. ile işyeri çalışanı M.S.A., sorgulanmak üzere Emniyet Müdürlüğüne götürüldü.

GÖZALTI ANI KAMERADA

Öte yandan şüphelilerin işyerini yağmaladıktan sonra kaçmaları ve akaryakıt istasyonunda gözaltına alındıkları anlar güvenlik kameralarına yansıdı.