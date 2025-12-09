Yozgat'ta boşanma aşamasındaki eşini bıçakladı

- Yozgat'ta Y.B., boşanma aşamasındaki eşi A.B.'yi bıçakla yaraladı.
- Olay, güvenlik kameralarına yansıdı ve yaralılar hastaneye kaldırıldı.
- Y.B. tutuklanırken, olayla ilgili soruşturma başlatıldı.
Yozgat'ın Çekerek ilçesine bağlı Bazlambaç köyünde Y.B., kayınbabasının evine giderek boşanma aşamasında olduğu eşi A.B'yi görmek istedi.
BALKONDAN EVE GİRİP DEHŞET SAÇTI: EŞİ VE KAYINPEDERİNİ BIÇAKLADI
Evin çevresinde dolaşan Y.B. kapıları yumrukladı. Kapının açılmaması üzerine balkondan içeri giren Y.B. kaçmaya çalışan eşini kovalayıp yakaladı.
Y.B. üzerindeki bıçakla eşini boğazından ve sırtından bıçakladı, kayınpederi Y.K'yi de yaraladı. Bu anlar evin güvenlik kameralarına yansıdı.
İhbar üzerine olay yerine jandarma ve sağlık ekipleri sevk edildi. Yaralılar, Çekerek Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.
Kadının yoğun bakımda tedavisinin sürdüğü öğrenildi. Y.B. ise çıkarıldığı nöbetçi hakimlikçe tutuklandı. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.