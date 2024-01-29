İHA
Hatay'da korkunç bir kaza yaşandı.
Kaza, Dörtol ilçesi Hasan İkiz Caddesi üzerinde meydana geldi.
Pikaba ok gibi saplandı
Seyir halindeki motosiklet, cadde kesişiminde seyir halindeki pikaba ok gibi saplandı.
Kazada motosiklet sürücüsü yaralandı. Yaralı sürücü olay yerine gelen ambulansla hastaneye kaldırıldı.
O anlar kamerada
Dehşet veren kaza anıysa çevrede bulunan bir iş yerinin güvenlik kamerasına yansıdı.
Polis ekipleri kazayla ilgili inceleme başlattı.Haber Kaynağı: İhlas Haber Ajansı (İHA)
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