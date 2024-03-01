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Hatay'da minibüsün altında ezildi: Tüm çabalara rağmen hayatını kaybetti

Hatay'da minibüsün altında ezildi: Tüm çabalara rağmen hayatını kaybetti Yolun karşısına geçmek isterken minibüsün altında kalan vatandaş sağlık ekipleri tarafından hastaneye kaldırılırken, tüm müdahalelere rağmen hayatını kaybetti. Araç sürücüsü ise polis ekipleri tarafından tutuklandı.