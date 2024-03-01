Hatay'da korkunç kaza...
28 Şubat tarihinde Arsuz ilçesinde V.Y. idaresindeki minibüs, cadde üzerinde yolun karşısına geçmeye çalışan N.Ö.'ye çarptı.
Aracın altında kaldı
Çarpmanın etkisiyle N.Ö. minibüsün altında kaldı.
Çevredeki vatandaşların kazayı ihbar etmesi üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.
Hayatını kaybetti
Olay yerine gelen sağlık ekipleri minibüsün altında kalan N.Ö.'yü hastaneye kaldırarak tedavi altına aldı.
Hastanede tedavi altında olan yaralı vatandaş tüm müdahalelere rağmen hayatını kaybetti.
Sürücü tutuklandı
Polis ekipleri tarafından gözaltına alınan minibüs sürücüsü V.Y., işlemlerinin ardından sevk edildiği adliyede tutuklandı.
O anlar kamerada
Yolun karşısına geçmek isteyen yayanın minibüsün altında kalarak hayatını kaybettiği anlar, çevredeki güvenlik kamerası tarafından saniye saniye kaydedildi.Haber Kaynağı: İhlas Haber Ajansı (İHA)
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