Hatay'da otomobil uçuruma yuvarlandı: 1 ölü 1 yaralı

DHA
Hatay'ın Samandağ ilçesi Arsuz kara yolunda Yaşar Kudret (42) yönetimindeki otomobil, sürücüsünün direksiyon kontrolünü yitirmesi sonucu 50 metreden uçuruma yuvarlandı.
Çevredekilerin ihbarı üzerine kaza yerine sağlık, itfaiye ve jandarma ekipleri sevk edildi.
Olay yerinde can verdi
İtfaiye ekiplerince sıkıştıkları otomobilden çıkarılan sürücü ve yanındaki Gül Berrak (35), sağlık ekiplerine teslim edildi.
Sağlık ekiplerince yapılan kontrolde Berrak'ın yaşamını yitirdiği belirlendi.
Ağır yaralanan Kudret ise ilk müdahalesinin ardından hastaneye kaldırıldı.
Soruşturma başlatıldı
Berrak'ın cansız bedeni kaza yerinde yapılan incelemenin ardından morga götürüldü.
Kazayla ilgili başlatılan soruşturma jandarma tarafından sürdürülüyor.Haber Kaynağı: Demirören Haber Ajansı (DHA)
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